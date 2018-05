Par CA | Ecrit pour TF1 |

Le 23 mai dernier, le ventriloque Jeff Panacloc et son acolyte ont dévoilé leur bande dessinée. Un nouveau projet baptisé « Jeff Panacloc et Jean-Marc : les Voyageurs du temps ».

L'humoriste a réalisé "son rêve de gosse". Depuis le 23 mai, sa bande dessinée est disponible aux éditions Jungle. Jeff Panacloc et Jean-Marc, rois de la scène, se lancent un nouveau défi : faire rire les français en images. Une fois encore, le duo reste très soudé et s’embarque dans des aventures rocambolesques. Jeff et Jean-Marc deviennent des voyageurs du temps. Durant leur périple, ils vont tomber face à des dinosaures, des supers-héros, des présidents, et vont répondre à de nombreuses questions comme : Qui a sauvé le Titanic ? Qui a créé le monde ? Qui a volé l'orange ? Toutes les réponses se trouvent dans cette BD loufoque où les "vannes de gosses" sont à l’humour, nous raconte le ventriloque. "Il y a ce côté enfantin qui est rigolo. On peut marquer "prout" et personne ne vous dit quoi que ce soit. C’est quand même génial !" ajoute-t-il.

Après une première tournée réussie avec sa marionnette déjantée, Jeff Panacloc crée de nouveau l’événement avec un nouveau spectacle intitulé Jeff Panacloc contre-attaque. Sur scène il n’est pas tout seul car la petite famille s’est agrandie. Sur scène, l’incontournable Jean-Marc, ainsi que deux nouveaux personnages sont présents. Il s'agit de Nabilouche, la petite amie officielle de Jean-Marc et Jacky, un régisseur de spectacles fan de Johnny Hallyday. Un spectacle à découvrir du 26 décembre 2018 au 6 janvier 2019 à l'Olympia !