Jennifer Aniston profite de sa vie de célibataire

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Jennifer Aniston ne recherche pas désespérément le prince charmant... A 41 ans, l'actrice est plus déterminée que jamais à profiter de sa vie de célibataire !

On imagine souvent Jennifer Aniston en train de passer ses soirées, seule, dans sa grande villa hollywoodienne en train de pleurer sur son sort... Il n'en est rien ! "Quand elle a fêté ses 40 ans, Jennifer s'est fait la promesse de profiter de la vie", a confié un proche de l'actrice au magazine britannique Closer.



Eh oui, depuis qu'elle n'est plus avec John Mayer, l'actrice sortirait avec plusieurs hommes et ne serait pas pressée de s'investir dans une relation sérieuse. "Jennifer est contente de fréquenter plusieurs hommes en même temps. Elle ne veut rien de sérieux", rapporte la même source.



L'un de ses prétendants du moment serait l'acteur Chris Gartin, qui est aussi un ami de Courteney Cox. D'ailleurs, se serait l'actrice et son mari, David Arquette, qui les auraient présentés. "David et Courteney ont arrangé un dîner sans rien leur dire. Jen est arrivée en retard. Elle était donc très nerveuse mais Chris lui a servi un verre de vin et lui a dit de se détendre. Ils ont alors commencé à bavarder et à rigoler ensemble", confie cette source... Chris Gartin sera-t-il le bon ?