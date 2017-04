Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Jésus sera le héros de la nouvelle comédie musicale de Pascal Obispo. Le chanteur qui a collaboré sur les 10 commandements - et travaillé sur Adam et Eve - revient donc sur l’univers de la bible avec ce spectacle qui retracera les trois dernières années de la vie du Christ. Rapport à son éducation. "Ce sont des choses qui m’ont construit et avec le temps et l’âge, on a envie de retrouver des saveurs, c’est comme une thérapie".



Les caméras de 50 minutes Inside ont suivi le chanteur pendant le tournage du titre Aimons-nous les uns les autres. Un clip tourné au Maroc qui, vu depuis les coulisses à des allures films hollywoodiens. Ce projet ambitieux, longuement mûri, est porté par un autre spécialiste des comédies musicales, Christophe Barratier ( à qui l'on doit notamment les Choristes). On lui doit la mise en scène, mais aussi la réalisation des clips. Quand on lui demande si parler de Jésus ne l’inquiète pas, le metteur en scène explique : "on vit des temps un peu compliqué où la religion est captée par certains qui ne la défendent pas et qui donnent l’impression qu’il faut se détester les uns, les autres. Nous, on essaie de montrer que l’amour doit prévaloir".



Pour cette comédie musicale, Pascal Obispo a fait appel à un casting de choc, dans lequel on retrouve d’anciens talents de The Voice : Anne Sila et Clément Verzi. Ce dernier incarne Judas. Il confiait à MYTF1 : "c’est un des apôtres du personnage principal. C’est l’un dont on connaît le moins le détail de la vie, selon les écritures. Pour le moment, la première chose à faire avec mon rôle, ce sera de bien connaître le texte. Mais je me dis qu’en tant que comédien, on ne doit pas essayer de juger son personnage, mais plus de le comprendre sans les excuser".