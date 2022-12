Jocelyn Quivrin : les personnalités rendent hommage au jeune acteur disparu Amélie ERMENAULT | Écrit pour

Le 17/11/09 à 15:17

La nouvelle de la mort tragique de Jocelyn Quivrin, dans la soirée du 15 novembre, a suscité une vague d'émotion dans le monde du cinéma. Depuis, les hommages de personnalités se multiplient.

Depuis l'annonce du décès tragique de Jocelyn Quivrin dans un accident de voiture le 15 novembre, le monde du Septième Art est en deuil. Jeune acteur de talent et voué à une carrière prometteuse, Jocelyn Quivrin bénéficiait d'un grand capital sympathie auprès des personnes qu'il avait côtoyées sur les plateaux de tournage. Acteurs, réalisateurs et personnalités du monde de la culture se sont exprimés pour lui rendre un dernier hommage.



Selon l'AFP, le Ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand, saluant "l'un des visages les plus séduisants du cinéma français", a ainsi déclaré : "Je suis profondément attristé par la disparition tragique de Jocelyn Quivrin, fauché en pleine jeunesse et au moment où son talent accédait à une belle reconnaissance".



Ce matin, ce sont Bénabar et Franck Dubosc qui ont exprimé leur tristesse dans Le Parisien. Têtes d'affiche du film Incognito, ils avaient formé avec Jocelyn Quivrin un trio plein d'humour dans cette comédie drolatique. Abasourdi par la terrible nouvelle, Bénabar a rendu hommage à son ami disparu à l'âge de 30 ans : "Il incarnait tellement l'inverse du drame justement. C'était quelqu'un de très lumineux, talentueux comme c'est pas permis". Et Franck Dubosc, toujours sous le choc, a ajouté au quotidien "J'ai cru que j'étais dans un mauvais rêve. Ce qui m'a surpris, c'est la violence de la mort de Jocelyn. Tout lui souriait. 30 ans, beau, tout juste papa, heureux avec sa femme Alice Taglioni, en pleine ascension professionnelle... Il allait devenir un acteur qui compte dans le cinéma".



Enfin, Sophie Marceau, actuellement en pleine promotion du film L'Homme de chevet dont elle partage l'affiche avec son compagnon Christophe Lambert, a tenu à rendre un dernier hommage à Jocelyn Quivrin. Les deux acteurs avaient tourné ensemble dans LOL, l'un des plus grands succès du cinéma français cette année. Ce matin, jour de son 43ème anniversaire, Sophie Marceau a tenu des propos émouvants au micro de Marc-Olivier Fogiel sur Europe 1 : " C'est un choc pour tout le monde. Perdre la vie à 30 ans, c'est injuste. Il formait un très joli couple Alice Taglioni avec qui il a eu un petit Charlie, 6 mois (...) Jocelyn avait une douceur, une petite folie douce qui le rendait très original et très agréable dans le travail. Une franchise, une simplicité, une drôlerie (...) Tout ça disparaît en un quart de seconde, on se dit que ça tient à peu de choses".