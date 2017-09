Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Nous l’apprenions il y a quelques jours à peine, le Prince George et la Princesse Charlotte s’apprêtent à avoir un petit frère ou une petite soeur.

Lundi dernier, c’est comme un cheveu sur la soupe qu’est tombée l’information : le Prince William et son épouse la Duchesse de Cambridge s’apprêtent à accueillir un troisième enfant. Comme à chaque annonce, l’enthousiasme a gagné l’empire britannique et déchaîné les foules. Mais si la nouvelle a été si subite, c’est que la Duchesse souffre de violentes nausées qui lui rendent difficiles tout déplacement et participation à des événements officiels. Si bien que c’est au côté du Prince William seulement que le petit George a fait sa première rentrée des classes en début de semaine.

L’annonce à peine faite, tout est bon pour entamer des estimations dans un pays où les jeux de paris peuvent rapporter gros. Aussi, c’est dès maintenant que le pays se demande si Kate Middleton est enceinte d’une petite fille ou d’un petit garçon. Bien entendu, le prénom aussi fait beaucoup parler alors que pour l’heure, Arthur, Philippe ou Alice sont souvent évoqués. Plus loufoque encore, certains journaux britanniques sont allés jusqu’à estimer la date de la conception de l’enfant. Ainsi, selon le journal le Sun, c’est lors d’un voyage officiel en Pologne que cela aurait eu lieu. Si les spéculations vont bon train, il faudra pourtant patienter jusqu’au printemps prochain pour tout savoir sur ce nouveau royal baby.