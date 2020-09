Kate Moss et Jamie Hince en lune de miel sur un yacht

Après des festivités rock'n'roll et bucoliques pour célébrer leur union, Kate Moss et Jamie Hince débuteraient leur lune de miel à bord du yacht du patron de Topshop.

Bien que la collaboration entre la brindille et l’enseigne britannique de prêt à porter ait pris fin l’année dernière avec une ultime collection automne signée Kate Moss, Sir Philip Green, le boss milliardaire de Topshop et ami de longue date du mannequin a tenu à prêter sa luxueuse embarcation aux jeunes mariés pour leur voyage de noces.

Le super yacht de 33 mètres baptisé Lionchase aurait une valeur de plus de 10 millions de livres (soit environ 11 millions d’euros). A son bord, le top et le rockeur pourront profiter de la suite VIP et d’un chef personnel mis à leur disposition. Pour récupérer de leur weekend de mariage endiablé, Kate Moss et Jamie Hince auraient donc prévu de voguer pendant les deux prochaines semaines au gré des flots de la mer Méditerranée.

Si plusieurs médias avaient annoncé l'envol du couple pour des destinations plus exotiques et lointaines comme la Thaïlande ou le Mali, Kate Moss et Jamie Hince ont finalement opté pour un voyage plus romantique et glamour avec cette croisière, seuls en mer.