Les Kids United, des stars en puissance !

Deux albums, un disque de diamants et des millions de vues sur youtube : les Kids United, chanteurs de 9 à 16 ans, rencontrent depuis un immense succès dans les cours d’école et les salles de concert. 50'inside est revenu sur leur ascension fulgurante !

Ils ont entre 9 et 16 ans mais n’ont rien à envier aux plus grands. Erza, Esteban, Gabriel, Gloria, Nilusi forment les Kids United, le groupe en vogue du moment. Leur tout premier single, une version d'On écrit sur les murs de Demis Roussos, est passé en boucle à la radio et le clip a dépassé les 100 millions de vues sur internet. Le titre est extrait de leur premier album caritatif « Un Monde Meilleur », composé uniquement de reprises paru fin novembre 2015 et qui a fait un carton. Plus de 500.000 exemplaires ont déjà été vendus à ce jour ce qui a permis à l’unicef de recevoir un joli chèque puisque pour un album acheté, un euro était reversé à l’association. Les jeunes chanteurs ont reçu un disque de diamant et sont cette année les seuls artistes francophones à avoir obtenu cette distinction avec Céline Dion et Renaud.



Une bande de cinq enfants adulée des cours de récré

Esteban, Gloria ( et anciennement Carla qui a quitté le groupe récemment) avaient participé à la première saison de The Voice Kids tandis que les trois autres jeunes chanteurs avaient été repérés après des castings. Aujourd’hui, ils sont adulés comme de stars et signent des autographes dans la rue. Et pour cause, Les Kids United trustent le classement de meilleures ventes de disques en France et ont même foulé la scène de lOlympia en mai dernier. S’en est suivi un deuxième album « Tout le bonheur du monde » dévoilé en cette rentrée 2016 qui s’est lui aussi retrouvé numéro 1 des ventes en France. Toute la bande est repartie en tournée en ce mois d’octobre et continue de remplir les salles.



