Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Comme toujours, Kim Kardashian enflamme la toile. Avec son look nude parfaitement maîtrisé et son corps svelte à souhait, elle met tout le monde d’accord.

Les kilos de grossesse ont bel et bien disparu pour Kim Kardashian, les nombreuses heures passées à la salle de sport ont fini par porter leurs fruits : le cliché posté sur Instagram ce mardi 16 mai en est la preuve incarnée. L’épouse de Kanye West s’y illustre à la pointe de la mode avec un look nude qui met en exergue son corps aminci et ses abdos d’acier. Un style vestimentaire minimaliste qui a subjugué nombre de fans. Et pour cause ! Il permettait à la belle d’exposer sa taille de guêpe, son ventre plat et ses cuisses toniques à la finesse incontestable. Ipso facto, les commentaires élogieux n’ont pas tardé à affluer.

La maman de North (3 ans) et Saint (1 an) semble donc s’être délestée de ses derniers kilos post-accouchement, elle prouve ici qu’elle n’a tout bonnement rien à envier à sa sœur Khloé dont les prouesses sportives ne sont plus à démontrer.

Dernièrement, la plus célèbre du clan Kardashian a subi une opération de l’utérus pour avoir d’autres enfants — ses deux précédentes grossesses ayant été compliquées. Elle s’est révélée très difficile à vivre pour Kim qui ne pouvait plus uriner seule. Malheureusement, en plus d’être inefficace, l’intervention des médecins a laissé place à une conclusion sans équivoque : une nouvelle grossesse serait fatale pour l’incandescente brune. Sans doute la raison pour laquelle elle multiplie squats et autre exercices en tout genre, l’idée de tomber enceinte — donc de prendre des kilos — étant mise de côté et la piste d’une mère porteuse étant envisagée. Affaire à suivre donc !





Tuesdaze Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 16 Mai 2017 à 14h00 PDT

