L'assistant de Carla Bruni sort un livre Aurore DUBOIS-SEAC'H | Écrit pour

Le 07/05/9 à 13:44 , mis à jour le 07 Mai 2009 à 13:44 | Par| Écrit pour TF1 Le 07/05/9 à 13:44 , mis à jour le 07 Mai 2009 à 13:44 | Voir le site de 50' inside

Franck Demules, assistant de Carla Bruni depuis 10 ans, s'est livré dans un ouvrage, "Un petit tour en enfer", sorti aux éditions du Moment.

Franck Demules travaille pour Carla Bruni depuis 10 ans déjà. Il connaît le mannequin devenu chanteuse, devenue première dame de France depuis bien longtemps. D'abord engagé comme chauffeur, il est depuis devenu l'assistant personnel de Carla Bruni. Aujourd'hui, il sort un livre aux éditions du Moment intitulé Un petit tour en enfer, où il se livre sur sa vie et aborde quelques moments passés avec Carla.



Et il est vrai que l'homme qu'est Franck Demules n'a pas eu une vie facile. A l'occasion de la sortie de son livre, il s'est confié au magazine Paris Match. C'est là que l'on apprend qu'il est orphelin de père depuis ses 9 ans, qu'il a ensuite été abusé sexuellement étant enfant, qu'il a perdu sa femme, morte du Sida. Bref, la vie n'a pas été bien tendre avec lui.



C'est grâce à sa rencontre avec Valeria Bruni-Tedeschi, puis avec Carla Bruni que Franck Demules commence à entrevoir la fin de son cauchemar. Sur la première dame de France, il ne livre pas grand-chose. Il lui a bien sûr fait lire son livre avant de le publier. " Quand je lui ai posé le manuscrit sur son piano, elle ­savait déjà tout. Elle m'a félicité. Son seul conseil : "C'est ton bouquin. On va ­essayer de le ramener sur moi, ne te laisse pas faire."", explique-t-il lors de son interview pour Paris Match.



Dans son livre, Franck Demules livre donc son histoire tragique, faite de douleurs et de lourdes épreuves.