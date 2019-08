L'interview Summer de Christophe Beaugrand : un été studieux pour Marc Lavoine

Dans "l’interview Summer", Marc Lavoine évoque le succès de son livre et ses projets de théâtre à la rentrée. Des vacances très studieuses en perspective pour le chanteur...

Pour l’interview Summer, Christophe Beaugrand accueille cette semaine Marc Lavoine, le chanteur au charme énigmatique. Une ballade en bateau sur La Seine qui plaît particulièrement à ce véritable amoureux de Paris. "C’est très émouvant Paris. La Seine est une rivière tout simplement incroyable", s'extasie celui qui a souvent rendu hommage à la ville lumière dans ses chansons : Paris, Rue Fontaine, Le pont mirabeau, C’est ça la France… Une façon pour lui "de retrouver (ses) racines".



Une année riche en actualités

Au micro de Christophe Beaugrand, le beau brun de 52 ans évoque son année riche et ses projets pour la rentrée. Acteur et chanteur à succès, Marc Lavoine a signé cette année l’un des plus gros succès en libraire avec L’homme qui ment, un livre autobiographique qui relate l’histoire de son père volage et de sa famille. Une très belle réussite pour ce premier coup d’essai. "Ça m’a beaucoup touché les retours que j’ai eus d’abord des libraires, des médias et puis du public. Ça a été quelque chose de très très émouvant", confie-t-il au journaliste.

Un livre où il est notamment beaucoup question de femmes parce que son père, son frère et même son meilleur ami aimaient beaucoup séduire. Mais visiblement ce n’est pas trop son cas, il avoue même : "Moi je n’aime pas la drague !" Et lorsqu’on lui parle de son statut de chanteur à minettes, Marc Lavoine répète qu’il n’en a jamais vraiment joué. Il est plutôt du genre fidèle en amour : "J’ai rencontré une femme idéale et j’ai besoin d’absolu. C’est-à-dire que c’est le sentiment amoureux qui me bouleverse", avoue-t-il.



Il évoque également son nouveau défi de la rentrée : le théâtre ! Il raconte ainsi qu’il compte bien mettre à profit son été pour préparer au mieux cette grande première : "J’emmènerai sûrement avec moi cet été ma pièce de théâtre parce que je suis en train de répéter au théâtre de la Pépinière avec une pièce qui s’appelle le Poisson belge. C’est important de réviser, c’est un bonheur épanouissant de travailler", déclare-t-il visiblement ravi de vivre une nouvelle expérience.

Pourtant, même s’il compte travailler un peu pendant cette pause estivale, il compte aussi prendre du bon temps avec sa famille : "La vie nous vole beaucoup nos enfants ! C’est très important pour nous de se retrouver", conclut-il.