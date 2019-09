Lady Gaga : pourquoi elle s'est évanouie plusieurs fois

L'excentrique Lady Gaga s'est évanouie au moins trois fois lors d'un seul concert : elle explique que c'est à cause du jet lag ! Des proches de la chanteuse disent qu'elle est épuisée...

On vous le disait il y a quelques jours : Lady Gaga a été victime d'évanouissement, et pas qu'un seul... ça lui serait arrivé trois fois ! Il faut dire que la chanteuse semble vouloir se surmener de son plein gré : c'est une show girl qui adore faire des concerts aux quatre coins du monde ! Mais elle pourrait finir par en être victime...

"J'étais tellement jet-laguée...", a confié Lady Gaga à une radio australienne, expliquant sa fatigue lors du concert en Nouvelle Zélande. "Je me suis évanouie trois fois sur scène ce soir là, et je me suis retrouvée à terre. Mais je préfère mourir sur scène que d'arrêter le concert sous prétexte que je m'évanouis !"

Euh, oui, si tu veux Lady Gaga... on va dire que tu ne parlais pas littéralement, d'accord ? Déjà qu'elle disait préférer mourir que de ne pas porter de hauts talons pour ses fans ! La chanteuse excentrique semble vraiment ne vivre que pour faire son show... ce qui ravit ses fans, mais pas son entourage !

Selon le magazine People, un proche de la pop star s'inquiète, et pense qu'elle se surmène à cause de sa soudaine et incroyable célébrité : "Elle est arrivée à un seuil critique. Elle est simplement humaine !" Déjà en janvier, Lady Gaga avait été forcée d'annuler plusieurs concerts, du fait d'une fatigue intense... C'est beau de se donner aux fans miss Gaga, mais pas la peine d'en faire trop !