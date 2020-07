Lady Gaga : un mariage pour cadeau de Noël ? LT | Écrit pour

Le 04/10/10 à 08:38 , mis à jour le 04 octobre 2010 à 08:38 | Par| Écrit pour TF1 Le 04/10/10 à 08:38 , mis à jour le 04 octobre 2010 à 08:38 | Voir le site de 50' inside

La nouvelle rumeur concernant Lady Gaga évoque un mariage avant les fêtes de Noël. Mais avec la chanteuse, nous savons qu'il faut souvent s'attendre au plus incroyable !

Difficile d'imaginer Lady Gaga en épouse irréprochable, aimante et attentionnée. Cependant, si la star venait à se marier, la cérémonie devrait valoir le détour. Selon les informations du Sun, Lady Gaga pourrait se laisser passer la bague au doigt avant la fin de l'année, par son ex ex-petit ami (donc actuel boyfriend, vous suivez ?), le dénommé Luc Carl. Un membre du staff de la vedette aurait déclaré au journal anglais : « Lady Gaga nous a dit qu'elle veut se marier, qu'elle rêve d'une cérémonie de conte de fées dans un château écossais. La tournée européenne se termine à Londres juste avant Noël, ce serait le timing parfait. »



Et le tabloïd ne s'arrête pas là. Les journalistes britanniques croient savoir que Lady Gaga aurait déjà prévu Dita Von Teese pour sortir de la pièce montée et entamer un strip-tease dont elle a le secret. Deux certitudes : premièrement, nos confrères laissent souvent leur imagination leur jouer des tours. Deuxièmement, Lady Gaga ne se contentera pas de l'effeuillage d'une pin-up sortie du gâteau. La chanteuse, pour son mariage, cherchera forcément à marquer les esprits et trouvera à n'en pas douter quelques surprises à la hauteur de sa réputation. Rien que pour ça, il faut qu'elle se marie !