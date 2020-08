Lindsay Lohan devra porter un bracelet anti-alcool et anti-drogue

Les temps risquent d'être difficiles pour Lindsay Lohan, rentrée au pays après un Festival de Cannes complément fou pour elle. Elle avait rendez-vous avec la justice américaine qui l'a condamnée à porter un bracelet espion.

Pour une reine de la mode et des soirées, le bracelet est l'accessoire indispensable et chic, qui se marie avec tout. Lindsay Lohan va avoir le temps de tester un nouveau modèle : le bracelet espion qu'elle a reçu hier de la justice américaine. A priori, c'est une bonne nouvelle puisque la starlette évite la prison... alors qu'un doute réel persiste sur le fait qu'elle ait arrêté de prendre de l'alcool et des substances illicites. Et le doute est si bien partagé que la juge Marsha Revel, en charge du dossier, lui a imposé le port de ce bracelet mouchard.

Les avocats de Lindsay Lohan (arrivée avec sept petites minutes de retard à l'audience) ont plaidé pour que leur cliente soit exemptée du port du bracelet et qu'elle puisse se soumettre à des tests anti-alcool et anti-drogue au Texas où LiLo tourne actuellement. Mais la juge n'a pas écouté leurs arguments et a doté la jet-setteuse de cet instrument qui surveille toute prise d'alcool. Comme les sportifs de haut niveau, elle devra également se soumettre à tout moment à des contrôles anti-drogue en Californie.

La juge a ajouté que Lindsay ne pourrait se soustraire à ses séances de sensibilisation aux dangers de l'alcool. On imagine que si la jeune femme ne suit pas à la lettre les recommandations de la justice américaine et se fait prendre avec de l'alcool ou de la drogue dans le sang, elle pourrait voir cette sanction aggravée. Et le bracelet être remplacé par des menottes !