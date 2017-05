Par SB | Ecrit pour TF1 |

Avec son album "My Way", M Pokora a gagné son pari : faire revivre le répertoire de Claude François. Mieux, cet album de reprise lui permet de décrocher son premier disque de diamants et chanter à guichet fermé dans tous les Zéniths de France.

C’est l’histoire d’un pari complètement fou. M Pokora, pour son dernier album, s’attaque à Claude François, l’idole de toute une génération. Il l’avoue, il ne s’est jamais autant pris la tête pour l’enregistrement d’un album, puis pour monter les concerts. Dans l’entourage du chanteur, personne ne croyait en ce projet. Reprendre Claude François, c’était trop risqué. M Pokora, lui, voyait ça comme un challenge, une manière de rendre accessible le répertoire de cette légende aux plus jeunes générations.

Il a fallu dix mois pour enregistrer cet album, car le chanteur et son équipe rapprochée voulaient un son très seventies marié à des sonorités plus modernes. Le pari est réussi. En à peine dix jours, My Way est déjà disque de platine. Il est la cinquième meilleure vente de l’année 2016. Six mois plus tard, M Pokora décroche le premier disque de diamant de sa carrière après avoir écoulé 500 000 exemplaires. My Way, c’est finalement, le plus gros succès de M Pokora, un triomphe qui se traduit sur scène.

Tous les concerts de la tournée gigantesque sont complets. Véritable bête de scène, M Pokora a aussi soigneusement préparé en amont ses shows voulus à l’américaine. Il a soigné le moindre détail, des écrans géants à la lumière. Un travail de titan pour un seul objectif. : « Je veux divertir, je veux faire le show, je veux faire le spectacle, je me considère comme un entertainer, j’essaie juste de faire des albums qui me permettent sur scène de m’éclater de divertir les gens de leur en mettre plein les yeux, de faire des beaux shows, qu’ils en aient pour leur argent, qu’ils passent un bon moment avec nous, et les faire voyager le temps d’un concert », confie la nouvelle idole des jeunes français.