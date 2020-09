Marcia Cross ne jouera pas dans Melrose Place 2.0

Celle qui jouait la cinglée Kimberly Shaw dans la première version de Melrose Place ne retournera pas dans sa série dérivée : Marcia Cross est trop occupée par Desperate Housewives et ses enfants !

Si la nouvelle version de Melrose Place a un casting rajeuni, de nombreux acteurs de l'ancienne série y sont revenus : Thomas Calabro, Daphne Zuniga, Laura Leighton, Josie Bissett... et surtout Heather Locklear. La peste Amanda Woodward était de retour à Melrose ! Une question subsistait : restait-il une chance pour que la folle Kimberley revienne elle aussi ?

Et bien non ! Celle qui interprétait le docteur Kimberley Shaw le dit : elle ne reviendra pas dans la série. Il faut dire que Marcia Cross est bien occupée ! Entre Desperate Housewives, qui a toujours du succès malgré des audiences un peu en baisse, et ses deux enfants, elle a autre chose à faire !

"J'ai une vie très prenante ! La question n'est même pas de savoir ce que je pourrais faire sur Melrose Place, j'ai déjà fait toutes les choses les plus folles qu'on peut imaginer avec le personnage de cette dingue de Kimberly. Mais je n'ai vraiment pas une minute à moi", a confié Marcia Cross à Entertainment Tonight, repris par la Press Association.

"Je n'ai donc aucun projet à ce propos pour le moment - à moins qu'ils ne souhaitent me lâcher sur un radeau, et me laisser y faire une sieste dans leur horrible piscine !" Donc à part si elle peut s'y reposer, pas question pour la belle Marcia Cross de remettre un pied à Melrose Place ! Tant pis, pas de Kimberly... il faudra se contenter d'Amanda !