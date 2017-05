Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Pas de doute, en prononçant le « I do » qui allait l’unir à son cher et tendre pour toujours, Pippa Middleton vivait enfin son rêve de princesse à elle dans la réalité. Car, si dans les faits, le mariage n’était pas princier comme l’était celui de sa soeur, en réalité c’était tout comme. En témoignent les invités prestigieux présents à la cérémonie tels que Kate Middleton, le Prince William et leurs enfants, le Prince Harry et sa nouvelle compagne Meghan Markle, mais aussi le champion de Tennis Roger Federer et son épouse. En outre, la cérémonie en elle même - au dire des journalistes britanniques - aurait coûté plus d’un millions d’euros. La mariée portait en effet une robe de créateur à 45 000 euros et une bague de fiançailles dépassant les 235 000 euros. Quant à la pièce montée dégustée par les convives, elle vaudrait plus de 20 000 euros. Un dessert de rêve, servi sous une tente faite de verre, installée pour l’occasion dans la propriété des Middleton. Enfin, s’ils n’étaient pas aussi nombreux que pour les noces de Kate et William, des journalistes du monde entier étaient présents pour immortaliser l’événement.

Qui est l’heureux élu ?

Un certain James Matthews, un milliardaire de sept ans son aîné, dont la famille a fait fortune grâce à l’immobilier. Lui est gestionnaire de fonds spéculatifs et a rencontré Pippa dans l’un des hôtels de sa famille situé à St Barth il y a une dizaine d’années. Amis depuis longtemps, entre eux, l’histoire d’amour est devenue plus sérieuse fin 2015.