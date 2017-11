Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Alors que les Français choisiront la Miss France 2018 le 16 décembre prochain, l’émission 50’inside est allée à la rencontre de trois anciennes Miss France. Le programme, diffusé samedi dernier sur TF1, a notamment pris des nouvelles de Marine Lorphelin, qui a été couronnée en 2013.

Après son année de règne marquée notamment par une très belle place de 1ère Dauphine de Miss Monde 2013, la jeune femme a repris ses études de médecine. "Ça n’a pas été évident de reprendre les études. Je me suis dit : ‘A la fin, qu’est-ce que je regretterai le plus ?’ Est-ce que c’est de ne pas avoir profité de tout ce qu’on m’a offert ou d’avoir abandonné mes études ?’ Finalement je me suis dit que ce serait plutôt cette option-là. Donc j’ai continué en me disant que je verrais si à ce moment-là je suis encore passionnée ou pas", a-t-elle confié à 50’Inside.

Si elle a délaissé le monde des paillettes pour retourner vers un métier qui la passionne vraiment, Marine Lorphelin ne compte pas, malgré tout, tirer un trait définitif sur sa carrière médiatique. Après avoir lancé un blog où elle donne des conseils de bien-être et de santé, elle espère un jour avoir l’occasion de transposer ce nouveau rôle dans les médias. Elle rêve ainsi de suivre les traces de Michel Cymes, un médecin qui présente de nombreuses émissions sur les chaînes publiques. "Je ne sais pas si j’arriverais à la télé un jour, mais j’aimerais bien commencer par une chronique radio, me servir de ma notoriété pour faire passer des messages", explique-t-elle ainsi. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.