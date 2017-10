Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Le nouveau couple phare du Royaume-Uni vient de franchir une nouvelle étape. Après avoir confirmé dans un communiqué de presse qu'il était bien en couple avec Meghan Markle, le Prince Harry a abordé la phase 2 de "l'opération princesse". Un nom donné par la presse au plan de com' visant à intégrer en douceur la comédienne de Suits dans la famille royale. Le 25 septembre dernier, le couple s'est enfin affiché publiquement lors de l'ouverture des Invictus Games à Toronto. Une compétition lancée par le Prince Harry pour les soldats blessés au combat.

Sans surprise, la première sortie publique du Prince Harry et de Meghan Markle a été suivie de près aussi bien par les médias que par les inconditionnels de la famille royale britannique. Si certains fans sont ravis de voir le Prince Harry enfin heureux et en couple, d'autres n'hésitent pas à tacler sa compagne qui ne "fait pas le poids" selon eux face à Kate Middleton (la femme du Prince William depuis 2011) comme le montre un reportage de 50'Inside L'Actu. Sa tenue choisie pour le coup d'envoi des Invictus Games a beaucoup fait parler. "C'est la première apparition de Meghan Markle, tous les yeux sont sur elle et elle porte un jean troué ?", a par exemple écrit une internaute. "Non seulement Kate Middleton n'a jamais porté de jeans troués, mais elle ne comprend même pas le concept", a taclé une autre femme sur Twitter.

Les tenues vestimentaires de Meghan Markle ne sont pas le seul détail qui coincent pour certains. Sa carrière d'actrice qui apparaît parfois peu vêtue sur le petit écran et son divorce, lui valent également son lot de critiques. Si elle n'arrive pas à la hauteur de Kate Middleton pour certains Britanniques, la comédienne peut se vanter malgré tout d'avoir été présentée à la Reine Elizabeth II beaucoup plus rapidement que la Duchesse de Cambridge. Alors que Kate Middleton a rencontré la souveraine sept ans après le début de sa relation avec le Prince William, Meghan Markle n'a attendu qu'un an pour être présentée à la grand-mère du nouvel homme de sa vie. Une rencontre en toute discrétion qui est une preuve supplémentaire des fiançailles imminentes du couple.

