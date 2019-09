Miley Cyrus et Ashley Greene s'éclatent à Paris Lucie DANCOING | Écrit pour

Le 07/09/10 à 08:54 , mis à jour le 07 Septembre 2010 à 08:54

A Paris pour les besoins du remake américain de LOL, Miley Cyrus et Ashley Greene en ont profité pour dévaliser les boutiques et se déchaîner au VIP Room !

Révélée dans la saga Twilight, Ashley Greene est l'étoile montante d'Hollywood. En revanche, Miley Cyrus est devenue l'idole des ados en incarnant durant quatre saisons la très sage Hannah Montana à la télévision. Seulement voilà : l'actrice/chanteuse ne veut plus être considéré comme une gamine.



De passage à Paris pour finaliser le remake du film LOL : Laughing Out Loud, Miley Cyrus en a profité pour s'émanciper encore un peu plus ! Avec Ashley Greene, la starlette de 17 ans a enflammé le VIP Room dimanche soir.



Les deux actrices se sont mêlées à la foule, et Miley Cyrus aurait exécuté des chorégraphies tout aussi provocantes que celles de ses clips qui font scandale... Se trémoussant dans un haut noir en dentelle transparent, celle qui entonne Party in USA voulait visiblement faire de l'ombre à sa co-star, simplement vêtue d'un tee-shirt souple.



D'après RadarOnline, les deux actrices seraient reparties au petit matin... Demi Moore a sûrement eu du mal à les coacher sur le tournage le lendemain !