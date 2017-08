Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Il y a huit mois, Alicia Aylies devenait Miss France 2017. Elle n’était pas revenue dans les DOM depuis des lustres, mais cet été, c'est chose faite. Et c’est comme une véritable star que la jeune femme a été accueillie aux côtés de Sylvie Tellier d'abord en Guadeloupe, puis sur sa terre natale, la Martinique (elle a ensuite vécu en Guyane où elle a été élue Miss régionale son passeport pour Miss France). Celle qui fait la fierté des Antilles françaises n’a pourtant pas de temps à perdre. Première mission pour elle en Guadeloupe : contribuer à élire la nouvelle Miss locale pour la prochaine élection de Miss France. A quelques semaines de l'enjeu, les candidates au titre n’ont pas manqué de glaner quelques précieux conseils auprès d’elle, afin de se préparer au mieux à la compétition. Alicia Aylies a aussi profité de son périple pour se rendre à différentes représentations, parmi lesquelles une cérémonie donnée par une compagnie aérienne.

Mais revenir à la Martinique, c’est aussi pour Alicia l’occasion de revoir ses proches. Elle s’est par exemple rendue dans la résidence de sa grand-mère Marcelle et a partagé des moments forts en émotions et en amusement avec ses meilleures amies. Dans quelques jours, Miss France reprendra ses affaires de Miss en se rendant à New York pour un shooting auprès de la célèbre Miss Univers de l’année, alias Iris Mittenaere. Bref, l’été n’est pas synonyme de farniente pour la jeune femme, qui ne semble pourtant pas malheureuse de son sort.