C'est une nouvelle à laquelle les fans de Justin Bieber ne s'attendaient pas. En juillet dernier, alors que le chanteur est en pleine tournée mondiale, il annonce à la stupeur générale qu'il met un coup d'arrêt à cette série de concerts. Quelques jours plus tard, il poste, sur les réseaux sociaux, un long message expliquant qu'il a besoin de faire une pause pour "durer" et faire en sorte que son "esprit et son âme soient en paix."

Derrière la décision de Justin Bieber, se cacherait un homme, Carl Lentz, que le chanteur a rencontré il y a trois ans environ. Un pasteur qui prend de plus en plus de place dans la vie de la superstar. Allure de rockstar, look à la mode, grosse monture sur le nez et nouvelle coqueluche des stars, des Kardashian à Beyoncé et Jay-Z, Carl Lentz est l'une des plus célèbres figures de la Hillsong Church, un mouvement évangéliste né en Australie. Ce trentenaire, ancien junkie, officie à New York où il attire chaque dimanche des milliers de personne.

Qualifié de "gourou" par certains détracteurs de ce mouvement controversé, Carl Lentz est devenu en quelques années l'un des premiers piliers de Justin Bieber qu'il aurait baptisé en pleine nuit, dans la baignoire d'une star du basket. "Carl est complètement entré dans ma vie, il en a pris le contrôle et il m'a dit : 'Je ne vais pas te laisser mal tourner comme toutes ces autres jeunes stars car moi aussi je suis passé par là." Je lui dois beaucoup", confiait le chanteur il y a deux ans à 50'inside, l'émission de TF1. Considérant Carl Lentz comme un vrai père, la star s'implique de plus en plus dans la Hillsong Church. Cet été, il a ainsi été filmé en train d'animer une cérémonie religieuse.

Inséparable du pasteur qui a changé sa vie, Justin Bieber est en train de devenir le nouvel ambassadeur de choc du mouvement. Du pain béni pour cette église qui touche, grâce à lui, des millions de personnes. Certains journalistes font déjà le parallèle entre le nouveau rôle spirituel de Justin Bieber, et la place qu'occupe Tom Cruise au sein de l'Eglise de la Scientologie dont il serait le n°2...

Le reportage sur Justin Bieber et ce mouvement religieux est à découvrir ici en intégralité.