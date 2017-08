Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

20 millions de spectateurs, 27 pays sous le charme et un statut d'acteur le mieux payé d'Europe : c'est l'incroyable bilan de Bienvenue chez les Ch'tis de Dany Boon. Dix ans après ce long-métrage qui a permis à Bergues, petite commune du Nord mise en avant dans le film, d'attirer plus de 100 000 touristes, le comédien et réalisateur a décidé de rendre une nouvelle fois hommage à sa région d'origine avec Une Ch'tite famille.

Alors qu'il tournait certaines scènes de cette nouvelle réalisation, attendue dans les salles obscures en février prochain, Dany Boon a convié sur le tournage les caméras de 50'Inside, le magazine de TF1. L'occasion pour lui d'évoquer ce nouveau projet 100% Ch'ti qui suit les aventures d'un célèbre designer de Paris qui, après avoir perdu la mémoire, retrouve son accent Ch'ti qu'il avait bien pris soin de perdre car il avait honte de ses origines. "J'ai toujours gardé une relation très forte avec ma région. (...) L'année dernière je me suis dit : 'C'est le moment.'", explique Dany Boon.

Précisant que l'idée de ce nouveau film lui est venue "de sa mère", qui l'a disputé un jour en voyant qu'il "tutoyait le patron de l'Olympia" lorsqu'elle est venue le voir pour la première fois dans cette salle mythique, Dany Boon ajoute avoir voulu montrer "ce contraste entre deux mondes." Attendu au tournant, il n'est pas obnubilé par l'idée de faire encore mieux que Bienvenue chez les Ch'tis : "J'ai la pression quand je tourne. Après quand le film sera fini, je suis content, et il fait les entrées qu'il veut , qu'il mérite."

