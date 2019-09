La nouvelle conquête de Georges Clooney pose nue !

Décidemment les conquêtes du beau Georges Clooney font parler d'elles... Sa dernière petite amie en date, une playmate de la télévision italienne affiche sa plastique en une de la presse.

Elisabetta Canalis, son nom ne vous dit probablement rien. Mais sa plastique oui, surtout si vous avez ouvert le magazine espagnol, Interviù. Depuis qu'elle fréquente Georges Clooney, Elisabetta Canalis fait la une de la presse internationale. Animatrice à la télé italienne, l'ex-fiancée du footballeur Christian Vieri affiche ses charmes dans un magazine de presse masculine, Interviù.

"Performance, naturel, efficacité, authenticité", autant de qualités de la jeune femme selon le magazine. Les plus curieux (et un peu voyeurs ?) courront dans le kiosque le plus proche pour découvrir ce magazine qui risque bien de battre des records de vente ! Très dénudée et ravie d'afficher ses formes, la jeune femme semble prendre plaisir à sa récente notoriété. Quant à Georges, en plus d'être un homme à femmes, il conforte sa réputation d'hommes à frasques !

Quoi qu'il en soit, le célibataire le plus courtisé de la planète n'en finit pas d'interroger la presse. Vraie liaison ou coup de pub ? Leur rencontre ressemble plus à un coup de communication qu'à un coup de foudre.

Avide de notoriété, la jeune femme s'est invitée à la table du beau Georges Clooney alors que celui-ci dinaît avec quelques amis dans un restaurant près de sa maison du Lac de Côme. En vrai gentleman, Georges lui aurait proposé de faire un tour en moto avant de finir la soirée dans sa propriété.

Alors conte de fée moderne ou love affair de pacotille ? La suite nous le dira !