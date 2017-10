Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Actuellement en pleine promotion pour son nouveau film Knock dans lequel il joue un docteur pas comme les autres, Omar Sy était l’invité de Yann Barthès dans l’émission Quotidien du mardi 10 octobre. L’occasion pour l’acteur de confirmer la bonne nouvelle : sa femme Hélène a accouché de leur cinquième enfant. A la question « Omar, je crois que vous êtes à nouveau papa depuis peu », l’acteur a simplement répondu : « C’est vrai ». Domicilié à Los Angeles, l’acteur enchaîne donc les allers-retours entre son quotidien de père et ses nouveaux projets.

Avec sa femme Hélène Sy, avec qui il partage sa vie depuis 19 ans, le héros du film Intouchables pouponne de nouveau. Marié depuis 2017, les tourtereaux ont déjà quatre enfants, deux filles et deux garçons âgés de 7, 10, 12 et 15 ans.

Durant l’émission, Omar Sy a également commenté l’actualité et notamment le scandale sexuel de ces derniers jours concernant Harvey Weinstein. Accusé de harcèlement sexuel par plusieurs actrices dont Angelina Jolie et Emma de Caunes, le producteur américain est la cible de nombreuses critiques. Et ce n’est pas un hasard selon Omar Sy : « Je le connais, bien sûr, car c’est lui a distribué Intouchables aux Etats-Unis (…) Ca se savait qu’il aimait les femmes… »

