La petite amie de Robbie Williams déménage : il parle trop de foot !

Esther Bay

Le 15/06/10 à 11:10 , mis à jour le 15 juin 2010 à 11:10

Après quelques jours de Coupe du Monde, Ayda Field a raccroché les crampons : elle en a assez d'entendre Robbie Williams parler de football ! Du coup elle a pris le large et déménagé temporairement chez sa mère...

Vous êtes une fille et vous détestez le foot ? Rassurez-vous, chez les peoples aussi ! Cela ne fait que quelques jours que la Coupe du Monde de football a débuté en Afrique du Sud, mais certaines en ont déjà marre... comme Ayda Field !



En effet la petite amie de Robbie Williams n'en peut plus ! Si dans les premiers jours ils n'étaient pas ensemble, Robbie n'arrêtait pas d'en parler à Ayda Field au téléphone. Et quand le chanteur british est revenu à Los Angeles, en la saoulant encore plus de ses commentaires sur le foot, elle en a eu marre et a trouvé une solution radicale pour être tranquille : déménager !



"La future femme de Robbie a décidé qu'elle ne pourrait pas en supporter davantage, après trois jours de football. Du coup elle a déménagé de la demeure de Robbie Williams et est retournée vivre avec sa mère le temps que la Coupe du Monde soit terminée !" explique une source au Sun.



"Ayda a dit qu'elle avait envie d'un peu de tranquillité. Même quand Robbie était loin il n'arrêtait pas de parler non-stop des matchs ! Et maintenant qu'il est de retour, il a invité ses potes amateurs de foot chez lui, pour regarder les autres matchs sur son home cinema !"



Du coup c'en était trop pour Ayda Field, qui face à cette ambiance très masculine a préféré aller faire un tour ailleurs... On ne la blâmera pas ! Robbie Williams ne pourra pas se plaindre de se sentir seul...