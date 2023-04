La petite soeur de Miley Cyrus créé le sandale

Elle n'a que 9 ans, c'est une enfant, pas encore une ado et déjà Noah Cyrus, soeur de Miley, a créé la polémique. La raison : une tenue qui ne convenait vraiment pas à une petite fille...

On se demande parfois ce que les parents des personnalités ont dans l'esprit lorsqu'ils ont plusieurs rejetons et que l'aîné(e) a fait carrière. Le jugement est porté par la presse américaine qui revient sur un événement qui a choqué : la petite soeur de Miley Cyrus, âgée de 9 ans, est apparue lors d'une soirée à Los Angeles avec une tenue peu adaptée à une enfant de cet âge.

La fillette avait en effet choisi trois composantes réservées aux plus grandes : une robe noire moulante et assez courte, des bottes à talons hauts et un maquillage pour le moins outrancier. La presse revient sur ce look bien particulier et que n'aurait pas renié Madonna, mais qui laisse songeur quant au message que veulent faire passer les parents de la fillette et les organisateurs d'une célèbre marque de jouets auprès de leurs clients !

On choisira l'erreur de jeunesse ou la version "très mauvais goût" pour tenter de trouver une circonstance atténuante à la famille Cyrus. En espérant que les deux soeurs ne prennent pas le même chemin que celui qui a été pris par Britney Spears et sa cadette !