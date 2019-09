Robbie Williams marié à Ayda Field pour la Saint Valentin ?

A peine fiancé, Robbie Williams pourrait se marier lors de la Saint Valentin à Ayda Field, sa petite amie depuis trois ans... Que c'est romantique !

On annonçait il y a peu qu'il était fiancé : et bien il semblerait que Robbie Williams sera bientôt marié ! C'est en tout cas ce dont font état les dernières rumeurs, qui semblent dire que le chanteur se mariera... pour la Saint Valentin ! Voilà qui est bien romantique...

Cela fait environ trois ans que Robbie Williams sort avec la jolie Ayda Field, mais ce n'est que ces dernières semaines qu'il a décidé de faire le grand pas, et de la demander en mariage... Et visiblement, maintenant qu'il s'est décidé il a hâte de passer à l'étape suivante !

"Robbie ne veut pas d'interminables fiançailles. Quand il a quelque chose en tête, rien ne peut l'arrêter !" a expliqué une source au Daily Star, repris par Ok.

"Il a demandé à tous ses amis et sa famille de garder libre la semaine menant au 14 février [NDLR, ce jour tombe un dimanche]. Ainsi ils pourraient avoir toute une semaine de festivités avant le jour de la Saint Valentin."

Le chanteur britannique voudrait que tous ses proches viennent ladite semaine à Santa Barbara en Californie, où se passerait la cérémonie. Evidemment, Robbie Williams serait entouré de tout ses collègues de Take That : "Il a demandé à son meilleur ami Jonathan Wilkes d'être son témoin, et sans doute que Take That chantera pour l'occasion."

On attend la confirmation officielle, mais voilà une bonne nouvelle pour Robbie Williams, qui a passé quelques années un peu difficiles... Décidément, cette année 2010 est placée sous le signe du mariage chez les people !