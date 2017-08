Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Après Solitaire, son cinquième album studio sorti en 2014, Shy'm revient à la fin de l'année 2017 avec un nouveau disque. Un opus qui marque un tournant dans la carrière de la chanteuse. Pour la première fois, c'est elle en effet qui a composé la moitié des titres présents sur ce disque. Une grande première pour elle comme elle l'a confié à Christophe Beaugrand dans 50'Inside.

"Je suis très contente, je me suis investie à fond. J'ai le trac comme d'habitude, c'est moi qui ait composé la moitié de l'album, c'est la première fois", a-t-elle ainsi affirmé. "Pour le coup, ce sont mes mots, mon histoire, mes sentiments. Je suis à poil vraiment, encore plus que d'habitude !", a-t-elle ajouté avec humour.

Revenant sur Si tu m'aimes encore, le premier single de ce disque, elle a précisé : "C'est une question universelle, à partir du moment où on a aimé les gens, on se demande s'ils nous aiment toujours." Il faut, selon elle, "apprendre à se re-séduire. On n'a pas envie que les gens se lassent, on a envie forcément qu'ils nous aiment." Côté amour, tout va bien pour Shy'm. Discrète sur sa relation avec le tennisman Benoît Paire, elle confie simplement à Christophe Beaugrand : "Je vis à deux et ça se passe bien."

