Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Infatigable il l’était lorsque pendant sept ans - la durée de sa fulgurante carrière de chanteur - il a multiplié les tubes et les scènes. Infatigable, il l’est toujours, alors qu’il y a un peu moins d’un an, il a décidé de mettre sa carrière solo sur pause pour une durée indéterminée. La raison ? Après avoir fait suivre sa grosse session de promo pour l’album Racine Carrée, d’une tournée de 150 dates à travers le monde, le jeune homme était épuisé et son état mental préoccupant. Mais pas question pour l’hyperactif belge - redevenu Paul Van Haver - de rester à la maison à procrastiner. Faire de la musique dans son coin et se ressourcer était devenu important pour lui, mais pas que.

Au travail, il s’y est mis aussi avec son épouse Coralie Barbier, qui est styliste. Ensemble, ils ont créé la marque Mosaert, anagramme de Stromae. Cette année, le duo proposera sa quatrième collection. Au programme, des looks colorés comme le prodige de la chanson a l’habitude d’en porter. Une collaboration avec la maison française Repetto sera même disponible dans quelques semaines.

S’il ne chante plus en public, Paul Van Haver n’abandonne pas pour autant les studios. Ainsi, il n’a pas hésité à produire plusieurs titres du cinquième album de Vitaa. Un rêve pour la chanteuse qui brulait de travailler avec ce « génie de l’écriture », avec l’avoir maintes fois rencontré. Côté création, il a aussi accompagné la chanteuse Yael Naïm en réalisant le clip de son tube Coward. Et, comme le pensent certains spécialistes, rien ne dit que Stromae ne travaille pas, en toute discrétion, sur un nouveau album. Une nouvelle qui ferait le bonheur de ses millions de fans.