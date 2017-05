Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Pour la plupart d’entre nous, Valérie Lemercier c’est la fameuse Béatrice de Montmirail, dans Les Visiteurs. Mais avant de jouer les bourgeoises guindées dans un film populaire, la jeune femme a fait ses armes comiques à la télévision. Ses rôles de prédilection ? Jouer les potiches, comme quand elle incarne Lady Palace dans la série Palace de Jean-Michel Ribbes à la fin des années 80. Son apparition au début des 90’s dans l’émission de la troupe des Nuls Les Nuls l’Émission, aura aussi beaucoup fait parler. Dans un sketch, elle parodiait L’Ecole des fans, l’émission de Jacques Martin, où elle incarnait la petite et timide Odeline Fion, tandis qu’Alain Chabat imitait le présentateur. Un rôle de prédilection pour elle, qui adore jouer les personnages d’enfants depuis ses débuts sur scènes. Car c’est en incarnant de multiples personnages dans quelques salles parisiennes que Valérie Lemercier a appris à faire rire le public, avant de donner la réplique à Christian Clavier et Jean Réno. Jouer Béatrice de Montmirail lui vaudra d’ailleurs de remporter le César de la meilleure actrice pour un second rôle, et lui permettra d’enchainer les films comiques à succès en tant qu’actrice et réalisatrice.

A 53 ans, l’actrice s’apprête d'ailleurs à sortir son cinquième long-métrage sur une période de vingt ans. Dans Marie-Francine, elle incarne une quinquagénaire obligée de retourner vivre chez ses parents. Ce qui va chambouler sa vie personnelle.