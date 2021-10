Will Smith : grosses tensions avec sa femme Jada Pinkett Smith

Will Smith en tournage ? Un perfectionniste, incontrôlable, qui aurait également vécu de graves tensions avec son épouse, Jada Pinkett Smith. Révélations de la presse américaine...

Alors que la pauvre Jada Pinkett Smith vient de perdre son papa et qu'elle a eu beaucoup de difficultés à traverser cette épreuve, le NewYork Daily News raconte que son époux, Will Smith, n'a pas été son meilleur soutien. Certes, l'acteur a essayé de l'accompagner pendant ce moment difficile, mais sur le plan professionnel, les deux artistes ont vécu de dures tensions.

L'acteur produit une série intitulée HawthoRNe dont l'héroïne n'est autre que sa femme -ce n'est pas une débutante, puisqu'elle a joué dans Matrix et Scream 2. Mais la collaboration professionnelle des époux s'est plutôt mal déroulée, plusieurs sources indiquant que le problème venait de Will Smith, pointilleux à l'extrême, voulant tout surveiller et contrôler... voire montrant des signes de jalousie envers le talent de sa femme.

Un contre-exemple pour ceux qui rêvent de travailler en duo ! "En ce moment il ne tourne pas de film, donc il est constamment sur le plateau, a rapporté un technicien au NewYork Daily News. Il met son grain de sel partout... et tout le monde espère qu'il va bientôt avoir un rôle dans un film pour qu'il dégage!" On ne peut être plus clair... et on souhaite à Will Smith, qui aurait enfin signé pour deux suites d'Independance Day (l'info est parue sur IESB, mais l'agent de l'acteur a "pour l'instant" démenti tout accord) de se consacrer à ses futurs projets et de laisser son épouse et les équipes de tournage tranquilles, pour la sérénité de tous !