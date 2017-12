En 2011, Jean d’Ormesson racontait 5 jours qui ont marqué sa vie !

Ce mardi 5 décembre, Jean d’Ormesson nous a quittés à l’âge de 92 ans. Celui qui "ne savait pas" ce qu’il allait faire sa vie lorsqu'il était plus jeune est devenu écrivain, journaliste, philosophe et surtout, adoré des français. Rien que ça. Le plus célèbre des académiciens restera dans les esprits comme un homme brillant et très charmeur. 50’Inside l’a reçu en octobre 2011 pour une interview confessions. Sa première télévision, sa famille… Jean d’Ormesson raconte cinq jours qui ont marqué sa vie.