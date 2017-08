50' inside, L'actu du 19 août 2017  

Cet été, 50’Inside part en vacances ! Jusqu'au 19 août, Sandrine Quétier et Nikos Aliagas vous donnent rendez-vous à Monaco, sur la Côte d’Azur… une région phare de vos vacances, avec du soleil garanti ! La Côte d’Azur, c’est la deuxième destination française préférée des touristes après l’Ile-de-France : 11 millions de visiteurs l’année dernière… Et parmi eux, beaucoup de stars internationales comme Leonardo Di Caprio, Cameron Diaz, Kylie Minogue, Madonna et bien d’autres…Pour la première fois depuis quatre ans, les plateaux des émissions d’été de 50’Inside seront tournés en extérieur. Place du Palais princier de Monaco, yacht club, jardins d’été, plages privées… Nikos Aliagas et Sandrine Quétier présenteront les sept émissions de cet été depuis des lieux exclusifs, dans une ambiance chic et décontractée. Parmi les nouveautés, un nouvel habillage spécial été, une série sur les plages mythiques (Hawaï, Copacabana, Miami Beach, St Barth, mais aussi Biarritz ou La Baule), des reportages inédits sur des faits divers de stars, les actualités des people cet été ou encore un People police version summer ! Fête de village, pétanque, karting ou encore balade en barque… Christophe Beaugrand partagera avec les personnalités de la saison des moments de détente sous le soleil.