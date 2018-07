50' inside, L'actu du 21 juillet 2018

Cet été, Nikos Aliagas vous emmène chez lui, en Grèce. Et c’est plus particulièrement l’île d’Amorgos dans les Cyclades, qu’il vous fera découvrir du 21 juillet au 25 août dans 50’INSIDE. Mer scintillante, criques sauvages, ruelles typiques et petites maisons blanches… Amorgos, c’est l’île du Grand Bleu. Plusieurs scènes du film, sorti il y a tout juste 30 ans, y ont été tournées, la faisant ainsi connaître dans le monde entier. Pour vous faire profiter de ces paysages somptueux, Nikos Aliagas présentera chacune de ces six émissions depuis des lieux variés de l’île. Parmi les nouveautés de cette édition estivale de 50’INSIDE, une série sur les hôtels les plus fous de la planète (des Bahamas à l’Australie en passant par le Kenya ou le Canada), les destins incroyables des enfants stars, un retour sur les événements people qui se sont déroulés… un été et bien sûr toute l’actualité des célébrités.