50' inside, L'actu du 26 août 2017  

50’INSIDE fête cette année ses 10 ans !10 ans de succès, 10 ans d’information people, 10 ans de découvertes.A cette occasion, 50’INSIDE va encore plus loin ! Plus d’enquêtes sur le terrain avec des journalistes qui incarneront certains de leurs reportages, pour aller chercher toujours plus d’infos. Plus d’humeur avec Christophe Beaugrand qui réalisera tout au long de l’année des reportages au cœur des événements people les plus prestigieux comme les Oscars ou accompagnera des personnalités au bout du monde. Plus de rêve avec des reportages dans les plus beaux endroits de la planète que les stars nous feront découvrir.50’INSIDE sera toujours au cœur de l’événement chaque semaine avec les rubriques Planète people, pour tout savoir de l’actualité des stars à travers le monde.L’insider, avec deux nouveaux visages, Anne-Sophie Delcour et David Ordono qui seront de tous les tapis rouges, de toutes les fêtes et de tous les événements, dans les coulisses, là où il fallait être.Nikos Aliagas et Sandrine Quétier présenteront 50’INSIDE dans un décor en réalité augmentée.50’INSIDE proposera également une déclinaison sur le digital Facebook avec des news tous les jours pour suivre au plus près l’actualité des personnalités.