50' inside, L'actu du 28 avril 2018

Toute l’actualité des stars est résumée chaque semaine ! C’est le rendez-vous glamour et hebdomadaire du samedi pour retrouver news people, interviews et reportages exclusifs.Cette année, 50’Inside fête ses dix ans de succès, d’information people et de découvertes. Avec cette nouvelle formule, 50’Inside propose encore plus d’enquêtes sur le terrain avec les journalistes Anne-Sophie Delcour et David Ordono, les nouveaux Insiders, plus d’humeur avec Christophe Beaugrand, reporter au cœur des événements people les plus prestigieux ou auprès de personnalités au bout du monde et toujours plus de rêve avec des reportages dans les plus beaux endroits de la planète.