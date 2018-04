50' inside, L'actu du 7 avril 2018

Christophe Beaugrand est allé à la rencontre d'Elton John au Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas.Cela fait près de dix ans que la légende du pop se produit à Las Vegas avec son célèbre piano. Mais s'il a donné rendez-vous à 50'Inside, ce n'est pas pour parler de musique, mais pour évoquer sa nouvelle casquette de producteur de cinéma et son film "Sherlock Gnomes", prochainement sur les écrans, dont il a également orchestré la BO en studio avec notamment la chanteuse Mary J Blige.A 71 ans pour se consacrer à plein temps à ses enfants et à sa famille, non seulement Elton John arrête en mai 2018 ses concerts à Las Vegas, mais il vient aussi d'annoncer une dernière tournée mondiale pour faire ses adieux à la scène.