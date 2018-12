50' inside, L'actu "Rétrospective de l'année 2018" du 29 décembre 2018

50’INSIDE vous propose de revivre, samedi 29 décembre à 17h50, les événements «people» qui ont fait l’actualité cette année. Retour sur les portraits de personnalités marquantes par Nikos Aliagas, sur les destinations de stars au bout du monde, le succès des comédies françaises au box-office… - Le «Planète People» de l’année : retour sur le meilleur du pire des people en 2018 ;- La personnalité de l’année : Kylian M’Bappé ;- Les stars au bout du mondeSting en Jamaïque, Cécile de France à Tahiti, Iris Mittenaere au Sénégal, Christophe Maé aux USA, le prince Albert aux Galapagos, Camille Lacourt en Haïti, Vincent Niclo à Miami et Inès de la Fressange à Tokyo ; - La femme de l’année : Meghan Markle, l’épouse du prince Harry ; - Comédies françaises, l’année des grands succès : «Les Tuche 3», «Tout le monde debout», «La ch’tite famille», «Taxi 5», «Ala’2», «Le grand bain», «Neuilly sa mère 2»… - Les plus belles rencontres ;Best of des portraits de Jessica Chastain, Bradley Cooper, Jean Dujardin, Omar Sy et Sophie Marceau par Nikos Aliagas - Les disparus de l’année 2018France Gall, Charles Aznavour, Philippe Gildas, Jacques Higelin, Avicii, Maurane, Joël Robuchon, Véronique Colucci, Rachid Taha… - La destination de l’année : les îles Fidji.