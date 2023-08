50' inside, L'actu (Best of été) du 26 août 2023

Cet été, emportez 50’INSIDE dans vos valises ! L’émission incontournable du week-end revêt son habit estival avec Nikos Aliagas qui nous donne rendez-vous tous les samedis avec des sujets ensoleillés. Au programme de l’été : - Les portraits de vos stars préférées : Jenifer, Jamel Debbouze, Camille Lellouche ou encore Vianney ; - Des rencontres en toute intimité avec Dave, Indochine, Ahmed Sylla, Adeline Toniutti, Camille Lacourt, Sophie Davant… l’occasion de les redécouvrir comme vous ne les avez jamais vus ! - Les stories de fabrication des plus grands tubes : de « L’envie d’aimer » à « The show must go on » … ainsi que les stories des stars d’Hollywood : Pamela Anderson, Brad Pitt et Whitney Houston ; - Les secrets des coulisses de lieux mythiques : le Cirque du Soleil, le Puy du Fou, le Crazy Horse… - Retour sur les phénomènes de société : Nepo babies, diktats de la minceur, retour au naturel pour les stars… - Et surtout… des documentaires d’évasion pour faire le tour du monde depuis votre canapé : Cadaqués, San Diego, la Provence et Porto n’attendent que vous ! 50’INSIDE édition estivale, c’est l’occasion de revivre les moments forts de la saison passée, avec des moments d’émotion marquants et des sujets toujours captivants.