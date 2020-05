50' inside, L'actu du 16 mai 2020

En savoir plus sur Nikos Aliagas

50’ INSIDE est de retour avec des plateaux et des reportages totalement inédits dès le samedi 16 mai à 17h50. Nikos Aliagas accueillera une invitée exceptionnelle Anggun sur la terrasse de l’hôtel Raphaël. Au programme de cette émission : - Planète People - Harry et Meghan, leur nouvelle vie à Los Angeles - Iris Mittenaere, une vie à 100 à l’heure, même confinée avec son amoureux. L’équipe de 50’INSIDE a passé une semaine avec eux - Les mystères de l’amour, dans les coulisses de la première série TV à reprendre ses tournages - Melania Trump, story de la première dame la plus exposée au monde - Portrait en 5 dates de Denis Brogniart : c’est la première fois qu’il se prête à l’exercice ! - Anggun en tournage en Thaïlande pour une fiction de TF1 avant le confinement - La Nouvelle-Zélande, le nouvel eldorado des ultra-riches du monde entier.