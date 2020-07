50' inside, L'actu du 18 juillet 2020

En savoir plus sur Nikos Aliagas

C’est dans une villa de rêve sur les hauteurs de Cannes et sur les îles de Lérins situées au large, que Nikos Aliagas nous donne rendez-vous, cet été 2020, pour 50’INSIDE.Au programme de cette édition estivale sur la Côte d’Azur, retour sur les chansons d’été à l’origine de carrières artistiques majeures comme celles de Vanessa Paradis, Lady Gaga, Shakira, mais aussi des reportages dans les hôtels les plus incroyables de la planète, une série sur les dérapages de stars et de nombreuses autres surprises...