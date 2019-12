50' inside, L'actu du 7 décembre 2019

Nikos Aliagas accueille Marc Lavoine sur le plateau de 50’INSIDE l'actu. Nouveau coach de The Voice 2020, Marc Lavoine multiplie les projets. Actuellement en tournée à travers la France, il sera à Pleyel les 17 et 18 décembre prochains (complet) et de retour les 25 et 26 juin 2020 dans cette salle parisienne. Il célèbre ses 35 ans de carrière avec un nouveau best-of "Morceaux d'amour" agrémenté de titres inédits avec notamment Clara Luciani, Calogero ou Gaëtan Roussel. Le conte musical "Les Souliers Rouges", qu'il a écrit avec Fabrice Aboulker, sera à l'affiche des Folies Bergères à partir du 31 janvier prochain.

