Nikos Aliagas accueillera Norman sur le plateau de 50'INSIDE l'actu.Norman c'est 9 ans de carrière, 12 millions d'abonnés sur Youtube, 7 millions sur Twitter et 2.3 milliards de vues cumulées. L'humoriste de 32 ans revient sur scène avec son deuxième one-man show "Le spectacle de la maturité" les 14 et 15 mars au Casino de Paris et en tournée dans toute la France. Il y raconte sa nouvelle vie de père et porte un regard neuf et original sur notre époque.

