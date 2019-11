50' inside, L'actu du 9 novembre 2019

Nikos Aliagas accueillera Kendji Girac sur le plateau de 50’INSIDE l'actu. Plus de 4 millions d’albums vendus, trois tournées cumulant plus de 400 dates au total en France et dans le monde entier, 4 NRJ Music Awards (2014, 2015, 2018), 3 nominations pour les NRJ Music Awards 2019, des titres qui cartonnent à plus de 1,5 milliard de vues sur YouTube, Kendji Girac enchaîne les succès.Après la sortie, vendredi 29 novembre, de l’Intégrale de ses trois albums, Kendji Girac sera samedi 30 novembre sur la scène de l’AccorHotels Arena, soirée point d’orgue de l’Amigo Tour, la tournée de son dernier album.

En savoir plus sur Nikos Aliagas