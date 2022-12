50' inside, L'actu (Rétro) du 31 décembre 2022

50’INSIDE et Nikos Aliagas vous proposent une émission spéciale pour revivre les meilleurs moments de l’année 2022 ! Découvrez les personnalités et les événements forts qui ont marqué les 12 derniers mois…Au sommaire de la rétro 2022 de 50’INSIDE :La femme de l’année : Julia Roberts, reine du glamour L’homme de l’année : Tom Cruise, de retour au sommet d’Hollywood à 60 ans Le couple de l’année : le roi Charles 3 et Camilla En Intimité : la vie d’Adriana Karembeu après le mannequinat, en famille à Marrakech Le rencontre de l’année : Jean Dujardin, l’intensité du jeu L’hommage de l’année : Jean-Pierre Pernaut, disparu en mars dernier La destination qui nous a le plus fait rêver en 2022