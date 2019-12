50' inside, L'actu "Rétrospective de l'année 2019" du 28 décembre 2019

50’INSIDE vous propose de revivre les événements «people» qui ont fait l’actualité cette année. Retour sur les portraits de personnalités marquantes par Nikos Aliagas, sur les destinations de stars au bout du monde, découvrez aussi la femme et l’homme de l’année 2019. - Le «Planète People» de l’année : Retour sur le meilleur du pire des people en 2019 - La femme de l’année : Céline Dion - Dans l’intimité des stars : en 2019, 50’Inside s’est glissé dans le quotidien des personnalités. Parmi lesquelles Claudio Capéo chez lui avec sa femme en Alsace, Paul Belmondo sur son île d’Antigua dans les Caraïbes, Lara Fabian avec son compagnon au Québec, Lucie Lucas en famille en Bretagne, Adriana Karembeu son mari et sa fille au Maroc… - L’homme de l’année : le prince Harry- Le carton Ciné de l’année 2019 : Le Roi Lion - Les plus belles rencontresBest of des portraits de Nikos Aliagas : Marion Cotillard, Kad Merad, David Hallyday, Jean-Paul Rouve, les Chevaliers du Fiel… - La disparition qui a marqué 2019 : Karl Lagerfeld - La destination de l’année : l’île Maurice

