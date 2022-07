50' inside, Le mag du 23 juillet 2022

En savoir plus sur Nikos Aliagas

C’est l’été avec 50’INSIDE et Nikos Aliagas ! Au programme de cette édition estivale, de nombreuses surprises :- Série de stories sur les « grands tubes planétaires » ou comment «Back to Black» d’Amy Winehouse, «Sous le vent» de Céline Dion et Garou ou encore «Au soleil» de Jenifer sont devenus des hits ! - Glamour garanti avec les plus grandes stars d’Hollywood : Paris Hilton, Will Smith, Sandra Bullock… - «En intimité avec les stars» : Julia Roberts, Sophie Marceau, Clémence Castel, Flavie Flament, Laeticia Hallyday…- Les «portraits» de personnalités par Nikos Aliagas telles que Didier Bourdon, Michou, Valérie Bonneton ou Stéphane Plaza- Dépaysement assuré, 50’INSIDE proposera également des reportages «destinations de rêve» : l’occasion de s’évader durant l’été de Lisbonne à Saint-Martin en passant par le Mexique et bien d’autres spots incroyables.