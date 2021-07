50' inside, Le mag - Episode 2 du 17 juillet 2021

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Nikos Aliagas et l’équipe de 50’INSIDE font escale cet été sur l’île de la Réunion. C’est dans ce décor somptueux entre les côtes brutes et sauvages du sud de l’île, la plage de Grande Anse, les reliefs escarpés et les cirques de l’arrière-pays que Nikos Aliagas nous emmène du samedi 10 juillet au samedi 21 août.Au programme de cette édition estivale, nous aurons la chance de revoir quelques-uns des sujets « En intimité avec les stars » : Julien Doré, Bénabar, Gad Elmaleh, Jean-Pierre Pernaut, Gims … Dépaysement assuré, 50’INSIDE nous propose des reportages inédits dans les hôtels les plus extraordinaires à travers le monde : des Maldives au Monténégro en passant par l’Espagne, le Mexique, l’Indonésie… Chaque samedi sera également l’occasion de découvrir des stories inédites sur les come-backs de stars, Paris Hilton, Jenifer Aniston, Indochine, Britney Spears, Joey Starr, Les Insus… et de nombreuses autres surprises...