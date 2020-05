En savoir plus sur Nikos Aliagas

Après des années de procédure de divorce et de querelles, largement relayés par la presse américaine, il semblerait que Brad Pitt et Angelina Jolie aient ENFIN trouvé un terrain d’entente. Fini les disputes à répétition, les déboires judiciaires, les négociations sur la garde des enfants ? On croise les doigts pour que ça dure.