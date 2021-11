À la Une – Céline Dion : sa santé inquiète les fans

On ne parle plus que d’elle ces derniers jours : Céline Dion est absolument partout. La faute à « Aline », le dernier film-événement de Valérie Lemercier et biopic librement adapté de la vie de Céline Dion, mais pas que. La chanteuse vient d’annuler sa résidence à Las Vegas et toute une série de concerts, si bien que les inquiétudes sur sa santé se font de plus en plus grandes. Comment va vraiment Céline Dion ? 50’ Inside a enquêté.